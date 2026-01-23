23ÆüÂç°ú¤±¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ÇäÇãÂå¶â ÌÃÊÁÌ¾ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨(¡ó)³ô²Á £±. Æü·Ð¥ì¥Ð125158 -25.4 49070 £². ½ã¶ä¿®Â÷ 3109055.3 50860 £³. ½ã¶â¿®Â÷ 22830 -21.2 23900 £´. Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð 13910 -26.35051