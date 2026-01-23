記者会見で頭を下げるプルデンシャル生命保険の間原寛社長（右）ら＝23日午後、東京都内外資系生命保険プルデンシャル生命保険の間原寛社長は23日、東京都内で記者会見を開き、営業社員らが顧客から計約31億円を不正に受け取っていた問題について「社会の皆さまにご不安とご迷惑をおかけし、心より深くおわび申し上げる」と謝罪した。顧客による追加の申し出も想定され、調査を継続する方針を明らかにした。被害が拡大する可能性