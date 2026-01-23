男子シングルス3回戦でプレーするカルロス・アルカラス＝メルボルン（ゲッティ＝共同）【メルボルン共同】テニスの全豪オープン第6日は23日、メルボルンで行われ、女子ダブルス2回戦で加藤未唯（ザイマックス）ファニー・シュトラル（ハンガリー）組、穂積絵莉（日本住宅ローン）呉芳嫺（台湾）組、柴原瑛菜（橋本総業）とロシア出身のベラ・ズボナレワのペアが勝って3回戦に進んだ。二宮真琴（エディオン）ナディア・キチェノク