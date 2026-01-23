元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が企画・プロデュースする、日本最高峰のゴルフのアマチュアダブルストーナメント「THEDouble.」が今年3月から開催される。松坂さんと、松山英樹らのキャディーを務めた進藤大典さん（45）という同学年の「だいすけ」2人のプロデュースによる、社会人限定のダブルス競技の大会となっている。予選会は3月11日から開始。全国4ブロック（関東、関西、中四国、九州）の11カ所の