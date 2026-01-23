¼«¤éºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ëlia(Vo)¤Î¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èshallm¤¬ËÜÆü1·î23Æü¡¢¥Æ¥ìÅì·ÏÎó ÌÚ¥É¥é24¡Ø⼈¤Ï⾒¤¿⽬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Öchocolate¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÆ±¶Ê¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¶Ê¡Öchocolate¡×¤Ï¡¢¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥®¥¿¡¼¤È¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê´Å¤¯¤â¤Û¤í¶ì¤¤¥ß¥É¥ë¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤À¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡Ø¥¢¥¤¡¦¥é¥Ö¡¦¥¸¥§¡¼¡¦