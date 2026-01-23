オリックスは２３日、球団創立９０周年を迎えたことを発表した。１９３６年１月２３日に阪急野球協会として歴史をスタートし、黄金期や低迷期を経て人気球団として定着。今季のサードユニホームのキャップと胸のマークには９０周年の感謝と先人へのリスペクトを込め、球団のルーツである阪急ブレーブスをオマージュしたロゴを採用することになった。