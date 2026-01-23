Ìð°æÅÄ Æ·¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á³ç¤ë¡¢Á´¹ñ¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ä¥¢¡¼¡ãÌð°æÅÄ Æ· 25th Anniversary Acoustic Live Tour¡ØDOOR to DOORS¡Ù¡ä¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï6·î5Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë8·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬DRUM LOGOS¤Þ¤ÇÁ´¹ñ9¸ø±é¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£Ìð°æÅÄ Æ·¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ25¥ö½ê¤ò¥®¥¿¡¼1ËÜ¤Ç½ä¤ëÃÆ¤­¸ì¤ê¥Ä¥¢¡¼¤òÂè°ìÃÆ¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò·È¤¨¤¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë