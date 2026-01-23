Ｊ１清水エスパルスは鹿児島キャンプ９日目の２３日、鹿児島ふれあいスポーツランドで調整した。２４日には、同じく鹿児島でキャンプを行うＪ２磐田と白波スタジアムで練習試合（４０分×４本）を実施する。吉田孝行監督にとっては、今季初の“静岡ダービー”が新体制の現在地を測る重要な一戦となる。歴史あるライバル対決ながら、指揮官の視線は先を見据える。神戸でＪ１リーグ２連覇を成し遂げた吉田監督は「お互いに監督が