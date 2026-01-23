韓国を代表する食べ物であるキンパの世界的な地位が高まる中、韓国産の一部のり製品に依然として日本式の表現が使われており、改善が急がれるとの指摘が出た。23日、徐坰徳（ソ・ギョンドク）誠信（ソンシン）女子大学教授は、自身のソーシャルメディア（SNS）を通じて、韓国の一部「キンパ用のり」製品の英語表記の問題を指摘した。徐教授が公開した写真を見ると、韓国で生産された製品であるにもかかわらず、包装には「ス