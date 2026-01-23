「大相撲初場所・１３日目」（２３日、両国国技館）東幕下１１枚目の炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝が延原（二子山）との全勝対決で敗れ、幕下優勝を逃した。敗れた直後、炎鵬は土俵の上で仰向けになり、悔しさをにじませるシーンがファンの心を打った。勝てば２０２３年夏場所以来の関取復帰が確実だった炎鵬。スピード感あふれる動きで攻め立てるも延原にしっかりと対応されてしまった。最後は土俵際で逆転のうっちゃりを試みよ