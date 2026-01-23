²èÁü¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö·ò¹¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤è¤ê¤É¤¦¤â¡ª¥¨¥ó¥¿¥á»¨³Ø¤ò¸«¤¿¤¤¡¢Ê¹¤­¤¿¤¤¡¢¸À¤¤¤¿¤¤ÃË¡¢»¨³Ø¸À±§Â¢¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¸¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø·ò¹¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡ª¡ª¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¥°¥ë¥á¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ò¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¾å½ÐÎËÊ¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£¥Á