¥Ë¥Ã¥¹¥¤¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò 25Ç¯12·î¤«¤é26Ç¯6·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ½ç¼¡ÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¾¦ÉÊ¤Ï19ÉÊ¤Ç¡¢¿Í¼êÉÔÂ­¤Î¸½¾ì¤ËÌòÎ©¤Ä¡ÖE Ä´Íý¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò³È½¼¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸¶ºàÎÁ¤Ê¤É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤µ¤é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ÖÇò¿Èµû¤Î¥«¥Ä¡×¤ò³°¿©¸þ¤±¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ¤Ï1ÉÊ¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£Çä¾åÌÜÉ¸¤Ï¿·¾¦ÉÊ¤Ç15²¯6,200Ëü±ß¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ¤Ï6,000Ëü±ß¡£¡Ú¤¹¤Ù¤Æ¤Î²èÁü¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¶ÈÌ³ÍÑÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¿·¾¦ÉÊ/¿Í¼êÉÔÂ­¤Î