¿·¤·¤¤¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¥ìー¥Àー¥¯¥ëー¥º¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡×¤Ê¤É¤òºÎÍÑ ¥È¥è¥¿¡¦¥Ï¥¤¥¨ー¥¹ ¥Ð¥ó ¥¹ー¥ÑーGL¡Ê2WD¡¦2800¥Ç¥£ー¥¼¥ë¡¦É¸½à¥Ü¥Ç¥£¡Ë ¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¡Ö¥È¥è¥¿ ¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢Àè¿Êµ¡Ç½¤òÉÕÍ¿¤·¡¢µ¡Ç½¸þ¾å¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÍ½ËÉ°ÂÁ´¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ö¥È¥è¥¿¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤òÅëºÜ¡£ÂÐ±þ¤¹¤ë»ö¸Î·ÁÂÖ¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥¯¸¡ÃÎ¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢·Ù