ºòÇ¯11·î1Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼S¤òÀ©¤·¤¿¸å¡¢º¸Á°µåÀáÉô¡ÊÂè1»Ø¹ü¡Ë¤ÎÇíÎ¥¹üÀÞ¤ÇµÙÍÜÃæ¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ò¥ë¡ÊÌÆ3¡á»Í°Ì¡¢Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤Ïºù²Ö¾Þ¡Ê4·î12Æü¡¢ºå¿À¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£23Æü¡¢¼ÒÂæ¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¹üÀÞ¤Ï¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ËÇíÎ¥¤·¤¿¤â¤Î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Á´¼£¤Ï3¥«·î°Ê¾å¤Î¸«¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¶á¹Ù¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤·¤¬¤é¤­¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£