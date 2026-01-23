インフルエンザウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）厚生労働省は23日、全国約3千の定点医療機関から12〜18日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は計4万3027人で、1機関当たり11.33人だったと発表した。前週比1.07倍で、2週連続の増加となった。全国平均で警報レベルとされる1機関当たり30人を下回るのは4週連続。都道府県別で1機関当たりの感染者数が最も多かったのは宮崎の30.75人。鹿児