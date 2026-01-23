BLACKPINK¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ËK¡ÝPOP¥¢¥¤¥É¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î²»³Ú²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥Æ¥£¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖK¡ÝPOP¥ì¡¼¥À¡¼¡×¤¬22Æü¡Ö2025K¡ÝPOPÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÔ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£K¡ÝPOP¥ì¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢ºòÇ¯1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢YouTube¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Á¥ã¡¼¥ÈÆâ¤Î´ØÏ¢±ÇÁü¾È²ñ¿ô¤ò½¸·×¤·¡¢1Ç¯´Ö¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëK¡ÝPOP¤ÎÎ®¤ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¡Ö2025K¡ÝPOPÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¡×¤ËÀ°Íý¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÔ¤Ç¤Ï¡¢À¤ÂåÊÌ¤ÎÎ®¤ì¤È¥¬