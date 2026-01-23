¢¡ÂîµåÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê23Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î5²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤¬ÌðÅçºÓ°¦¡Ê¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡Ë¤ò4¡½1¡Ê11¡½8¡¢11¡½9¡¢7¡½11¡¢11¡½7¡¢11¡½6¡Ë¤Ç²¼¤·¤Æ¡¢ÄÌ»»5ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø½çÅö¤ËÆ±Æü¤Î6²óÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÁáÅÄ¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç2023Ç¯Âç²ñ¤«¤é20Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè1¥²¡¼¥à¡ÊG¡Ë¤Ï7¡½7¤«¤é¤Î3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÀè¼è¤ËÀ®¸ù¡£Âè2G