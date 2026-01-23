·Ù»ëÄ£²®·¦·Ù»¡½ð¤Ï¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ÈËÉÈÈ¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÇÛ¤ê¡¢ÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¸áÁ°¡¢JR²®·¦±Ø¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢²®·¦·Ù»¡½ð¤Î½ð°÷¤é¤¬¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÇÛ¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎËÉÈÈ¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£´ÉÆâ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤Ï¡¢Á°Ç¯¤è¤ê100²¯±ß¤Û¤ÉÁý²Ã¤·¡¢Èï³²¤Î¤¦¤Á¤ª¤è¤½8³ä¤¬¹ñºÝÅÅÏÃ¤Ç¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤«