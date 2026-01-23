Êª²Á¹â¤Îº£¡¢1±ß¤Ç¤âÂ¿¤¯ÀáÌó¤·¤¿¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¡ÖAI¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤É¤Ã¤Á¤¬¤ªÆÀ¡©¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤é¡ÖAI¡×¤ËÁêÃÌ¡ª¸­¤¯¥é¥¯¤Ç¤­¤ëÀáÌó½Ñ¡Ú¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ÛÀáÌó½Ñ¡Ì1¡ÍAI¤Ç¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È·×»»¡ªÎã¤¨¤Ð¡¢¤ªÅ¹¤ËÊÂ¤ó¤ÀÎäÅà»ÞÆ¦¡£480g¤Ç298±ß¤È¡¢580g¤Ç378±ß¡¢¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©ÀöÂõÀöºÞ¤òÇã¤¦»þ¡¢ËÜÂÎ500g¤Ç398±ß¤È¡¢µÍ¤áÂØ¤¨ÍÑ1020g¤Ç858±ß¡¢¤É¤Ã¤Á¤òÇã¤¨¤Ð¥³¥¹¥Ñ¤¬¤¤¤¤¡©¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¥µ¥Ã¤È·×»»¤¹¤ë¤Î¤Ë