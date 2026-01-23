ES-28N ¥¿¥¯¥È¥·¥å¥È¥Ã¥¯¤Ï¡¢EPOS¤Î¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Ôー¥«ー¡ÖES-28N¡×¤ò2·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥Ú¥¢¤Ç198Ëü±ß¡£»Å¾å¤²BLK(¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡¢WNA(¥¦¥©ー¥ë¥Ê¥Ã¥È)¡¢WHT(¥Û¥ï¥¤¥È)¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¼õÃí¼è¤ê´ó¤»¡£ FINK team/epos¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ2¥¦¥§¥¤¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤­¤¿¥«ー¥ë¥Ï¥¤¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥£¥ó¥¯»á¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¹¤ë3¥¦¥§¥¤¡£ ¥Ä¥¤ー¥¿ー¤Ï28mm¥¢¥ë¥ß