¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥ºÀï¤Ç¥ì¥Ê¡¼¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼¡Ê±¦¡Ë¡á¥¤¥ó¥°¥ë¥¦¥Ã¥É¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥¤¥ó¥°¥ë¥¦¥Ã¥É¡ÊÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Ï22Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¤¥ó¥°¥ë¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Î¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥ºÀï¤ËÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢28Ê¬23ÉÃ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ12ÆÀÅÀ¡¢3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï104¡½112¤ÇÇÔ¤ì¡¢26¾¡17ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£