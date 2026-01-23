¿¿Åß¤Î²°³°¤Ê¤Î¤Ë¡¢Â­¸µ¤Ï¤Ì¤¯¤Ì¤¯¡£»ë³¦¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¤³¤¿¤Ä¤È¡¢Åòµ¤¤òÎ©¤Æ¤ë²°Âæ¥°¥ë¥á¡£¤½¤ó¤Ê¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«Íî¤ÁÃå¤¯¸÷·Ê¤¬¡¢2026Ç¯¤â´ØÅì¤Î³¹¤Ê¤«¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¤Ç¤Î½é³«ºÅ»þ¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¤³¤¿¤Ä²°Âæ¥Õ¥§¥¹¡×¤¬¡¢¡Ö¤³¤¿¤Ä²°Âæ¥Õ¥§¥¹ 2026¡×¤È¤·¤ÆÉü³è¡£¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤ÎDotDeli³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢1·î23Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û