2026年1月21日、韓国メディア・ノーカットニュースは、25年に日本を訪れた外国人のうち、韓国人が国・地域別で最も多かったと報じた。記事によると、日本政府観光局（JNTO）の発表で、25年に日本を訪れた外国人旅行者数は4268万3600人に達し、過去最多を更新した。前年から15．8％増加したという。国・地域別では、韓国からの訪日客が945万9600人と全体の約22％を占め、24年に続き最多となった。前年からは7．3％増加し、訪日外国