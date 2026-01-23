¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¼óÇ¾¤Ï1·î22Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÅç¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¸«²ò¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢²¤½£¤¬¤³¤Î·ï¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¾å¤ÇÃÄ·ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À­¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥È¥¥¥ÖÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤¬Æ±ÆüÌë¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÌäÂê¤ò½ä¤ë¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ò³«¤¯¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢EU¼óÇ¾¤é¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÌäÂê¤ÇÅý°ìÅª¤ÊÎ©¾ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ