3·î7Æü¤Ë³«ºÅ¤Î¡ØRIZIN.52¡Ù¡ÊÍ­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÄÉ²ÃÂÐÀï¥«¡¼¥ÉÈ¯É½²ñ¸«¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö½ê±ÑÃËvs.¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ð¡×¡Ö¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯vs.Ê¡ÅÄÎ¶×½¡×¡Ö¹âÌÚÎ¿vs.ÌÚÂ¼É¢Ìé¡×¡Ö¿·°æ¾ævs.¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡×¡Ö¥­¥à¡¦¥®¥ç¥ó¥Ô¥çvs.ÌðÃÏÍ´²ð¡×¡ÖNOEL vs. ¥¤¡¦¥Ü¥ß¡×¤Î6»î¹ç¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²ñ¸«Æ°²è¡Û3¡¦7Í­ÌÀ¤Ç½ê±ÑÃË¤¬µ×¡¹Éüµ¢¡¢¿·±Ô¡¦¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ð¤ÈÂÐÀïºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçÅçº»½ïÎ¤vs.¥±¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¡×¡Ö¥ë¥¤