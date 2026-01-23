¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½¤Ï¡¢½Û´Ä·¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖA-GEL¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊAGP¡Ë¡õA-GEL¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¡×¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¼«Í³¤¬µÖ¤Î°û¿©Å¹¡Ö¤ä¤­Ä»Êâ¥à¼«Í³¤¬µÖ¡×¤Ø¤Î¼èºàÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êª²Á¹â¤ä»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¹âÆ­¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Ã±¤Ê¤ëÃÍ¾å¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎËþÂ­ÅÙ¡×¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¸ú²Ì¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½¡ÖA-GEL