¡ÖÂîµå¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¦£µ²óÀï¡×¡Ê£²£³Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹£µ²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤Î¾¾ÅçÈþ¶õ¡Ê£±£²¡Ë¡áÅÄºåÂî¸¦¡á¤¬¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£Ê¡¸¶°¦¡¢²ÃÆ£ÈþÍ¥¤Î¾®³ØÀ¸ºÇ¹âµ­Ï¿¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¶Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±¡¢£²¥²¡¼¥àÌÜ¤Ï¤È¤â¤Ë£·¡Ý£±£±¤ÇÍî¤È¤¹¡£³³¤Ã¤×¤Á¤Î£³¥²¡¼¥àÌÜ¤Ç¤Ï´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤¿¹¶·â¤ÇÀï¤¤¡¢£±£±¡Ý£·¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£´¥²¡¼¥àÌÜ¤ò£³¡Ý£±£±¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢£µ¥²