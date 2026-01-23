¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ö¹¾¸ÍÀî½÷²¦·èÄêÀïKIRINCUP¡×¤Ï¡¢23Æü¤¬½éÆü¡£2Ï¢ÂÐÎ¨40¡óÂæ¤Î62¹æµ¡¤ÈÁÈ¤àÅÄ¾åô¥¡Ê23¡áÂçºå¡Ë¤Ï¡¢½éÆü1²ó¾è¤ê¤Î2R¤Ç3Ãå¥¹¥¿¡¼¥È¡£1ÏÈ¤Ê¤¬¤é¥Á¥ë¥È¤ò2ÅÙ¤Ë¾å¤²¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¥Á¥ë¥È3ÅÙ¤ÇÁö¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤Ó¤ï¤³¡¢ÄÅ¡¢¤Þ¤ë¤¬¤á¤È3Àá¤ò¾Ã²½¡£¹¾¸ÍÀî¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¥Á¥ë¥È3ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¾ì¤ËÍè¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¾ìÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥ë¥È3