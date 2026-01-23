Image: ¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó / Generated with Gemini ¤³¤Îµ­»ö¤Ï¡Ö¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¨¡¨¡¤¹¤³¤·Á°¤Îº£Æü¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©Ì¤Íè¤«¤é´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£2018Ç¯1·î¡¢¡ÖÀ¤³¦½ªËö»þ·×¤Î¿Ë¤¬30ÉÃ¿Ê¤ß¡¢À¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤¢¤È»Ä¤ê2Ê¬¤Ë¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Îº£¡¢»þ·×¤Î¿Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ß¡¢90ÉÃ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡Ö