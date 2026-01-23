ÎÁÍý²È¤ÎÏÂÅÄÌÀÆü¹á¡Ê38¡Ë¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Æ¥ìÅì¡ÖÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤È¤æ¤ëÂð°û¤ß¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÁÊì¤ÇÎÁÍý°¦¹¥²È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿Ìî¥ì¥ß¡Ê78¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ÆÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÏÂÅÄ¤Î¹ë²÷¤Ëºî¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÂçÃÀ¤Í¡£¤½¤ì¤Ï²È·±¤Ê¤Î¡©ÂçÃÀ¤ËÎÁÍý¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¼ÁÌä¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö²È·±¡Ä¤Õ¤Õ¡£¤Þ¤¢»Õ¾¢¤¬¤¢¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡£°ì±þ»Õ¾¢¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£