¡þÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ 2026Ç¯ Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 4ÆüÌÜ(23Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û)ÂîµåÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àî¾åÎ®À±Áª¼ê(À±ÜÌ¹ñºÝ¹â²£ÉÍ)¤¬Ãæ¾ë±Íµ®Áª¼ê(ÌîÅÄ³Ø±à¹â)¤ò3-2¤Ç²¼¤·Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àî¾åÁª¼ê¤ÏÂè1¥²¡¼¥à¤ò11-9¤Ç¼è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè2¡¢Âè3¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢1¥²¡¼¥à¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè4¥²¡¼¥à¤Ç´¬¤­ÊÖ¤·¡¢ÃæÈ×¤Ç°ú¤­Î¥¤¹¤È11-7¤ÈÃ¥¼è¡£ºÇ½ªÂè5¥²¡¼¥à¤âÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á11-8¡£¥È¡¼¥¿¥ë