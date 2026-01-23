»ñÎÁ¥Þ¥¹¥¯ ²¬»³¸©¤Ï23Æü¡¢ÄêÅÀÇÄ°®¤Ë´ð¤Å¤¯Ä¾¶á1½µ´Ö¡Ê1·î12Æü～1·î18Æü¡Ë¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î´¶À÷¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤¬»ØÄê¤¹¤ë50¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï54¿Í¤Ç¡¢£±°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê1.08 ¿Í¡ÊÁ°½µ1.40¿Í¡Ë¤È¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ °ìÊý¡¢¹áÀî¸©¤ÎÄ¾¶á1½µ´Ö¡Ê1·î12Æü～1·î18Æü¡Ë¤Ë¸©¤¬»ØÄê¤¹¤ë40¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê´µ¼Ô¿ô¤Ï1.30¿Í¡ÊÁ°½µ1.22¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£