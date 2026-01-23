「ピンク・レディー」のケイこと歌手で女優の増田恵子（68）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。24年8月にすい臓がんで亡くなった、夫・桑木知二さん（享年70）が残した言葉を明かした。増田は2002年6月に当時、音響会社「ギルド・ジャパン」社長を務めていた4歳上の桑木さんと電撃結婚。発表会見では、桑木さんとのウエディングフォトと結婚指輪を披露したが、24年10月、桑木さんが8月21