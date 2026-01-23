OneForOneManagementは23日、女子ゴルフの注目ルーキー伊藤愛華（18＝明治安田）とエージェント契約を結んだと発表した。同社は伊藤の広告案件に関する契約業務を中心にサポートを行う。埼玉栄高3年の伊藤は、初挑戦だった昨年11月のプロテスト後でトップ合格を果たし、新人戦では2位に入った逸材ルーキー。同年の最終予選会でも16位と健闘し、今季前半戦はほとんどの試合に出場可能。開幕戦ダイキンオーキッドレディ