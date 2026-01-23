Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î20Æü～2026Ç¯1·î31Æü³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë·ë²Ì¡§[¥À¥ê¥¢ ¥«¥µ¥È¥­¥Ê / ¥¢¥êー¥Ê ¥í¥Ç¥£¥ª¥Î¥ï] 0 - 2 [¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é ¥¯¥ë¥Ë¥Ã¥Á / ¥¢¥ó¥Ê ¥À¥Ë¥ê¥Ê] »î¹ç¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ä Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂè6Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹2²óÀï¤Ç¡¢¥À¥ê¥¢ ¥«¥µ¥È¥­¥Ê / ¥¢¥êー