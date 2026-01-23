広島は２３日、広島市のマツダスタジアムで２６年度のグッズ内見会を開催した。過去最多８４０アイテム（デザイン変更を含む新作５５７点）を展開。カープならではのグッズが数多く並んだ。今年の目玉商品は数量限定の「ミニ四駆広島東洋カープコラボレーションモデル２０２６」（１９００円）。赤と紺のボディを基調にホイールやバンパーなど細部にもこだわりが施されている。ＤＡＳＨ！奪取！奪首！と、８年ぶりＶ奪還