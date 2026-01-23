ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > 広島で26年度のグッズ内見会を開催 今年の目玉商品は「ミニ四駆」 コラボレーション モデル ユニホーム ミニ四駆 広島東洋カープ アイスホッケー マツダ デイリースポーツ 広島で26年度のグッズ内見会を開催 今年の目玉商品は「ミニ四駆」 2026年1月23日 14時19分 リンクをコピーする 広島は２３日、広島市のマツダスタジアムで２６年度のグッズ内見会を開催した。過去最多８４０アイテム（デザイン変更を含む新作５５７点）を展開。カープならではのグッズが数多く並んだ。今年の目玉商品は数量限定の「ミニ四駆広島東洋カープコラボレーションモデル２０２６」（１９００円）。赤と紺のボディを基調にホイールやバンパーなど細部にもこだわりが施されている。ＤＡＳＨ！奪取！奪首！と、８年ぶりＶ奪還 記事を読む おすすめ記事 『ばけばけ』山橋薬舗に“第三の空間”「白鳥倶楽部」に驚きの声続々「秘密基地っぽい」「多角経営すごい」 2026年1月21日 11時0分 【日本ハム】達孝太「ボスならスーパーキャンセルされるかもしれない」開幕３戦目内定も 2026年1月19日 6時0分 戦うイケオジ・瀬戸熊直樹、天敵相手に爽快リベンジのトップ 個人2連勝で勢い加速「心の中でガッツポーズしてました」／麻雀・Mリーグ 2026年1月17日 7時30分 『【推しの子】』第26話先行カット＆あらすじ ルビーの戦略の裏に潜む壱護元社長 2026年1月19日 18時20分 元幕内・大奄美が引退会見 亡き恩師、憧れの大先輩と3ショットに収まり感無量の様子 2026年1月20日 15時1分