Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¡¢Ë­¶¶±Ø¤ÇÀþÏ©Æâ¤Ë¿Í¤¬Î©¤ÁÆþ¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å2»þ20Ê¬¸½ºß¡¢¾å¤ê¤Ï¡Ö¿·Âçºå～¿·ÉÙ»Î¡×¡¢²¼¤ê¤Ï¡Ö¿·²£ÉÍ～Ì¾¸Å²°¡×¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î©¤ÁÆþ¤Ã¤¿¿Í¤ÏÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢ÀßÈ÷ÅÀ¸¡¤È°ÂÁ´³ÎÇ§¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é±¿Å¾¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É¤ÇºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ