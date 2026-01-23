政治ジャーナリスト田〓史郎氏（75）が23日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。衆議院解散をスタジオで生視聴してコメントした。23日午後1時すぎに衆議院が解散。生中継を見守ったMC恵俊彰は与党議員が万歳三唱を叫ぶ中、高市早苗首相の表情を確認して「非常に険しい表情でございます。高市総理」と実況した。衆院議長の額賀福志郎氏が解散宣言をして席を立った。恵は「これで退出するんですね。さあ、解散され