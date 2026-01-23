µð¿Í¤ÎÅÄÃæÀéÀ²Åê¼ê¤¬£²£³Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤ÏÅêµå¤ÎÉý¤ò¹­¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î½¬ÆÀ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢Æ±µå¼ï¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë³ÚÅ·¡¦¹¾¸¶²íÍµÅê¼ê¤ÈÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¤º¤Ã¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤¤¤¤´¶³Ð¤¬½Ð¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¤À¤¤¤Ö¤¢¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡££²£´Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë±¦Éª¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ºòµ¨¤Ï£±·³ÅÐ