¸µ¼«Ì±ÅÞ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¡Ê47¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¶â»Ò»á¤ÎÉ×¤Ç¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¡Ê45¡Ë¤Î²áµî¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Þ¥ÞÍ§¤Î¸µTBS¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥óÌðÉô¹ÀÇ·¤ÎºÊ¡¢ÀÄÌÚÍµ»Ò¡Ê43¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£MC¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê45¡Ë¤¬¶â»Ò»á¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤À¤ó¤ÊÍÍ¤Ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬º¬ËÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÊ¹¤¤