½°±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¡¢°ìÎé¤¹¤ë¹â»Ô¼óÁê¡á23Æü¸á¸å1»þ4Ê¬¡¢½°±¡ËÜ²ñµÄ¾ì½°±¡¤Ï23Æü¸á¸å¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç²ò»¶¤µ¤ì¤¿¡£À¯ÉÜ¤ÏÎ×»þ³ÕµÄ¤Ç½°±¡ÁªÆüÄø¤ò¡Ö27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡×¤È·èÄê¤¹¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢ÏÈÁÈ¤ß¤ä°û¿©ÎÁÉÊ¤ò2Ç¯¸ÂÄê¤Ç¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Ë¿®Ç¤¤òÌä¤¦¤ÈÀâÌÀ¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ò·ëÀ®¤·¡ÖÀ¸³è¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¡¢¹±µ×Åª