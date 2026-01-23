JRA¤Ï23Æü¡¢Âè67²ó¡ÊGII¡¢Ãæ»³¼Ç2200m¡Ë¤ÎÏÈ½ç¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µÆ²Ö¾Þ»´ÇÔ¤«¤é´¬¤­ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë4ºÐÇÏ¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï5ÏÈ9ÈÖ¡¢Æ±4ºÐÀ¤Âå¤Î¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¤Ï2ÏÈ4ÈÖ¡¢Èá´ê¤Î½Å¾ÞV¤òÁÀ¤¦¥É¥¥¥é¥Éー¥ì¥¹¤Ï7ÏÈ14ÈÖ¤«¤éÈ¯Áö¤¹¤ë¡£ ¢£¾¯Æ¬¿ô¤ÈÂ¿Æ¬¿ô¤ÇÏÈ¤Îº¹È¯À¸ ²áµî10Ç¯¤Ç4¡¢8ÏÈ¤¬2¾¡¡¢Â¾¤¬1¾¡¤º¤Ä¡¢¤É¤ÎÏÈ¤«¤é¤âÊ£¿ôÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÏÈ¤Ë¤è¤ëÍ­ÍøÉÔÍø¤Ï¤¢¤Þ¤ê±Æ¶Á¤Ê¤¤·¹¸þ¡£3Ï¢ÂÐ°Ê¾å¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï4ÏÈ¡Ú2.1.3.10¡Û¡¢6ÏÈ¡Ú1.3.1.15¡Û