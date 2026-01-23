アーセナルではカイ・ハフェルツの状態が再び懸念材料になっているようだ。昨年夏に右膝を手術して長期離脱していたハフェルツは、今月11日(現地時間)に行われたポーツマスとのFAカップ3回戦で後半途中から出場して戦列復帰を果たしていた。しかし、イギリス紙『Daily Mail』によれば、その右膝周辺の筋肉に炎症が出ているという。再び離脱となるかは現時点で決まっていないが、メディカルスタッフが同選手の状態を注意深く観察し