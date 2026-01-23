21Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£²¼ÇÏÉ¾ÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤Ç½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤À¤¬¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿64Ê¬¤Ë¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬Áê¼êÁª¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÆü2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢30Ê¬¶á¤¯¤ò°ì¿Í¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê