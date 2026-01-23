デロイト・トーマツ・グループは、24-25シーズンのデロイト・フットボール・マネーリーグを発表した。これは収益の大きなクラブをランキングした長者番付だ。1位はレアル・マドリード、イングランド勢で最上位は5位のリヴァプールとなっており、昨年4位だったマンチェスター・ユナイテッドは順位を落として8位となったことがニュースとなった。マンUの収益は7億9310万ユーロとなっていて、11億6100万ユーロを記録した1位のレアルと