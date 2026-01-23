エミレーツ航空は、ドバイ・インベストメンツ・パークに客室乗務員向けの住宅を含む、クルー・ビレッジを建設する。数十億UAEディルハムを投資し、最大12,000人を収容する住宅を建設する。建物は19階建てで、20棟から構成される。1ベッドルームから3ベッドルームまでのユニットが混在する。さらに、小売店やレストラン、フィットネス施設、病院、パブリックスペースや公園を含む多目的ハブ、リゾートスタイルのプールを設け、遊歩