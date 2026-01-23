ルフトハンザグループは、モバイルバッテリーの持ち込みと使用で新たな規則を1月15日から導入した。モバイルバッテリーの使用や充電は禁止され、持ち込み可能個数は1人あたり2個までに制限する。頭上に荷物棚に収納することも禁止し、身につけるか、座席ポケットもしくは前の座席の下に収納する必要がある。受託手荷物として預け入れることは、従来通りできない。新規則は、「乗客と乗務員双方の機内における安全性を高めるもの」