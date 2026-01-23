１月２３日に通常国会が召集され、高市首相は衆議院解散に踏み切ります。国会前から中継です。高市総理は午後１時からの本会議の冒頭で衆議院を解散する予定です。２３日の本会議を前に、北海道内選出議員は与野党ともに臨戦態勢となっています。道内議員の一人は「小選挙区でしっかりと勝ち抜いて地域の代表として選んでいただけるように覚悟をもって臨みたい」と力強く話していました。争点は高市政権と新しい連立への枠組みへの