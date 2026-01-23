北海道旭川市で１月２２日夜、２階建ての住宅が燃える火事があり、年齢性別不明の１人の遺体が見つかりました。警察は遺体が住人の男性の可能性もあるとみて身元の確認を進めています。建物を包み込む真っ赤な炎。火事があったのは、旭川市末広５条４丁目の２階建ての住宅です。２２日午後６時４０分ごろ、付近の住民から「建物から火が見える」と消防に通報がありました。火はおよそ５時間半後に消し止められましたが、住宅の２階