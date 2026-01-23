世界遺産に登録されている、京都市左京区の銀閣寺（慈照寺）が、今年４月から拝観料を値上げすると発表しました。銀閣寺によりますと、拝観料の値上げは今年４月１日からで、高校生以上が倍の１０００円（改定前：５００円）、小・中学生は５００円（改定前：３００円）となります。小学生未満（無料）と、障害者（１００円）は据え置きます。物価や人件費が高騰する中で、文化財や庭園などの維持管理を行っていくためで、値